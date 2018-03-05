الفيصلي يلاقي الاتفاق لاستعادة المركز الثالث

يبحث الفيصلي عن استعادة المركز الثالث عندما يحل ضيفاً على الاتفاق في الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي يوم الثلاثاء، فيما يخوض الباطن اختباراً صعباً أمام مضيفه الفتح ويلعب أحد في مواجهة الفيحاء.

وتقام الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي حالياً بعدما تم تأجيلها خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 23 أواخر ديسمبر الماضي.

ويحضر الاتفاق لمواجهة الفيصلي منتشياً بفوزه المهم على أحد في الجولة الماضية 3-2، وهو الفوز الذي رفع رصيده إلى المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما تلقى الفيصلي خسارته السابعة في الموسم الحالي أمام الهلال، ليبقى رصيده عند 33 نقطة.

وفي الأحساء، يتوجه الباطن الذي خسر مباراته الأخيرة أمام القادسية في الثواني الأخيرة لملاقاة الفتح في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وفشل الباطن بالحفاظ على نقطة التعادل بعدما عاد من خسارة 3-0 أمام القادسية ليتعادل 3-3، إلا أن شباكه اهتزت في الدقيقة الأخيرة ليخسر 4-3 ويبقى رصيده عند 24 نقطة في المركز 11 وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12.

أما الفتح فاستطاع الحصول على نقاط مباراته أمام الفيحاء نهاية الأسبوع الماضي بعدما هزمه 3-2 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

وسيحاول أحد تعويض خسارته المتأخرة الأسبوع الماضي أمام الاتفاق عندما يلاقي الفيحاء الذي جاء من خسارة بذات النتيجة أمام الفتح.

ويحتل أحد المركز 13 برصيد 18 نقطة، بينما حصل الفيحاء على 28 نقطة وضعته عاشراً في الترتيب.