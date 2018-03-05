الموت يغيب الدولي السعودي السابق شاكر العليان

فارق شاكر العليان حارس النصر والمنتخب السعودي السابق الحياة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، عقب معاناة طويلة مع المرض، وقدم ناديه السابق والاتحاد السعودي تعازيهم لذوي الراحل.

وسبق أن شارك العليان مع المنتخب السعودي للناشئين، الحاصل على لقب كأس العالم للناشئين في اسكتلندا 1989م، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس آسيا للمنتخبات 1992م في اليابان.

وتدرج الحارس الدولي في درجتي الناشئين والشباب في نادي النصر، قبل أن يلتحق بالفريق الأول في موسم 1410، فيما استطاع تحقيق العديد من البطولات مع نادي النصر، أبرزها كأس الملك وبطولتي الدوري، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في عام 1997م.