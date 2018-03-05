الهلال يواجه الريان لتعويض الإخفاق الآسيوي

يسعى الهلال لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا في هذه النسخة، حينما يستضيف الريان على ستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

ويدخل الهلال المواجهة وهو في وضع صعب حيث يتذيل ترتيب المجموعة على غير العادة في النسخ الماضية برصيد نقطة وحيدة، بعد تعادله سلبياً على ملعبه أمام العين الاماراتي وخسارته أمام مضيفه استقلال طهران في المرحلة السابقة.

ويعلم الهلاليون أن أي نتيجة غير الفوز قد تدخل الفريق في وضع حرج في حال اراد التأهل كونه لن يلعب أي مباراة في الرياض في الدور الثاني والذي سيلاقي فيه الريان القطري في الدوحة والعين في الامارات واستقلال طهران في الكويت.

ونجح الهلال في تجاوز أول اختبار للفريق بعد اقالة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق وتعيين مواطنه براون بعد فوزه على الفيصلي 1-صفر يوم الجمعة الماضي ليبتعد بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط أمام أهلي جدة.

ويعيش الهلال ضغوطاً كبيرة كونه سيواجه القادسية يوم الجمعة المقبل في الخبر ضمن منافسات المرحلة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل يدخل الريان المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين جمعها من تعادله أمام استقلال طهران والعين الاماراتي.

ويعيش الريان ظروفاً صعبة بعد أن دبت المشاكل المالية أسوار النادي بعد مطالبة العديد من لاعبيه على حقوقهم المالية المتأخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بل أن بعضهم هدد بمقاطعة التدريبات.

وانعكس ذلك على أداء الفريق في مواجهته أمام الغرافة حينما خسر 6-1 في مباراة كانت من طرف واحد ليبقى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر لخويا.