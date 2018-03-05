براون: نجوم الهلال يستطيعون الفوز في كل المباريات

أكد الأرجنتيني خوان براون، قدرة فريقه على إيقاف خطورة هجوم منافسه الريان، مشيرا إلى أنه يمتلك خيارات هجومية ستساعده في تحقيق الفوز.

وقال قائد الدفة الفنية للهلال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: "يملك الهلال نجوما يستطيعون تحقيق الفوز في أي مباراة يخوضونها، ولدينا الفرصة لتحقيق الفوز غدا، والمنافسة على التأهل إلى الدور المقبل".

وعن غياب الثنائي علي الحبسي وعبدالله المعيوف، ومشاركة محمد الواكد، أوضح أن في كرة قدم لها جوانب جميلة تكمن في الفرص التي تسنح لبعض اللاعبين، الذين يحضرون أنفسهم بشكل جيد لاستغلالها.