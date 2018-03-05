شاكر العليان.. قصير حمى الشباك ورحل بهدوء

أعاد خبر وفاة الراحل شاكر العليان إلى ذاكرة متابعي كرة القدم السعودية لقطات لا تُنسى من مسيرة الحارس القصير في ملاعب كرة القدم والتي لم تتجاوز 8 أعوام، ترك فيها العديد من المباريات الشهيرة والألقاب.

وفارق العليان (46 عاماً) الحياة يوم الاثنين الخامس من مارس في مدينة الرياض بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان تواجد العليان بين خشبات المرمى مطلع التسعينات الميلادية وهو لم يتجاوز 18 عاماً مثار استغراب جماهير النصر أولاً قبل جماهير الأندية الأخرى نظراً لقصر قامته (1.7م) والتي تظهر بشكل واضح عندما كان يقف بجانب المدافعين قبل بداية أي مباراة، لكنه بدد ذلك من خلال رشاقته ومهارته في الذود عن شباك الأصفر وبعده المنتخب السعودي حتى علق قفازه قبل 20 عاماً.

العليان، الذي ارتدى قميص المنتخب السعودي في كافة الدرجات، بدأ لاعباً في الهلال وكان يتمرن معه، قبل أن يختار الضد ويلتحق بنادي النصر غريم الأزرق التقليدي أواخر الثمانينات الميلادية، لينطلق بعدها بسرعة الصاروخ.

ومع النصر كان العليان بطلاً لكأس الملك 1990، وحمى عرين الأصفر حتى انضم للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس آسيا 1992 في اليابان للدفاع عن لقبه، وبدأ من مقاعد الاحتياط.

وفي المباراة الثانية للمنتخب السعودي، اختار نيلسينيو مدرب الأخضر الدفع بالحارس القصير أمام قطر وبعدها بات خياره الأول وصولاً إلى النهائي الذي خسره السعوديون بهدف أمام أصحاب الأرض.

وكانت لقطات تصدي الحارس الراحل للكرات تثير إعجاب المتابعين السعوديين الذين كانوا يتسمرون أمام التلفاز لمشاهدة منتخبهم أقصى القارة الصفراء، وكذلك طريقته للتغلب على قصر قامته في حماية مرماه من الكرات العالية.

بعدها جاءت مرحلة المواجهة مع اللاعب السنغالي موسى نداو لاعب الهلال في ديربي الرياض، وحينها كان اللاعب الإفريقي معروفاً بتسديداته القوية، وكان بعضها يلج شباك الحارس القصير، ويتغلب العليان أحياناً على قصر قامته ويتصدى لها.

ويقول الحارس الراحل في لقاء مع برنامج "في المرمى" نهاية العقد الماضي: أشكر نداو لأنه أبقى ذكري حياً عند جميع الجماهير رغم مضي أعوام على اعتزالي كرة القدم، لا أعتبر هذا أمراً سيئاً على الإطلاق.

وعاش الحارس الراحل فترة ذهبية مع النصر في النصف الثاني من التسعينات الميلادية وحقق معه العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، قبل أن يقرر الابتعاد عن كرة القدم في 1998، وبعد 20 عاماً من ذلك التاريخ يتلقى الوسط الرياضي السعودي وفاة الحارس الأقصر في تاريخ منتخبه.