"المنازعات" تلزم الشباب والوحدة بدفع مبالغ مالية

قررت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، إلزام ناديي الشباب والوحدة بدفع مبالغ مالية للاعبين ناجح الصغير، وجهاد الباعور، وعبدالعزيز الطارقي، وذلك بحسب البيان التي أصدرته اللجنة يوم الأثنين.

وكتبت اللجنة عبر بيانات منفصلة: "إلزام نادي الشباب بدفع مبلغ (11,666) دولار و(10,000) ريال للمدعي ناجح الصغير ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (2,437) ريال خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف".

وتابعت: "إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ (471,000) و(5,000) ريال للمدعي جهاد خيرو الباعور ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (23,800) ريال خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف".

وواصلت اللجنة: "إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ (130,000) ريال للمدعي عبدالعزيز الطارقي ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (6,500) ريال خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف".