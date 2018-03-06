الباطن ينهار في 20 دقيقة ويخسر بخماسية أمام الفتح

أوقف الفيصلي انطلاقة مضيفه الاتفاق بعدما أجبره على التعادل السلبي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين عمّق الفتح جراح ضيفه الباطن بفوزه عليه 5-2، في المرحلة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام أوقف الفيصلي انطلاقة مضيفه الاتفاق بعدما أجبره على التعادل السلبي.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي أضاع لاعبوه عدداً من الهجمات المحققة والتي أبرزها حينما تلقى مدافعه العراقي أحمد ابراهيم الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله علي الخيبري إلا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 30 نقطة في المركز الثامن، وبفارق 4 نقاط عن الفيصلي الرابع.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، عمّق الفتح جراح ضيفه الباطن بعدما اكتسحه 5-2 في مباراة مثيرة.

واحتاج الباطن دقيقتين حتى تمكن مهاجمه البرازيلي جولهرام شتيني من تسجيل هدف السبق، ليرد عليه الفتح بهدف التعادل بعد مرور 20 دقيقة عن طريق لاعبه الجزائري ابراهيم الشنيحي، ليرد عليه البرازيلي جولهرام شتيني بتسجيل الهدف الثاني للباطن قبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني تغير حال الفتح الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة ونجح لاعبه التونسي عبدالقادر الوسلاتي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 73، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 82.

وعند الدقيقة 85 نجح لاعب الفتح الشاب علي الحسن بتسجيل الهدف الرابع، ليختتم زميله علي الزقعان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 32 متقدماً الى المركز الخامس، وبقي الباطن على رصيده السابق 24 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.