عبدالرحمن العبيد: النصر يرغب بضمان المشاركة الآسيوية

أكد مدافع النصر اللاعب عبدالرحمن العبيد على أهمية مباراة فريقه أمام الشباب، مشيراً إلى أن فريقه سيحاول تحقيق الانتصار في كافة المباريات الدورية المتبقية حتى نهاية الموسم.

وقال العبيد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب: بعد خروجنا من كأس الملك عقدنا العزم على ألا نفرط بأي نقطة من نقاط مبارياتنا الخمس المتبقية بالدوري بهدف تحقيق المركز الثالث، والمشاركة بالبطولة الأسيوية وأول ثلاث نقاط حققناها أمام الرائد ونسعى لتحقيق نقاط مباراتنا أمام الشباب.

وأضاف : المباراة صعبة على الفريقين فالشباب يعيش وضعاً جيداً بعد فوزه على الاتحاد، ونحن لدينا هدف نسعى لتحقيقه ونعد جماهيرنا بأن نبذل كل ما نستطيع من أجل أن نحقق الفوز ونحصد النقاط الثلاث.