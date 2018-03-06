للمباراة الثالثة على التوالي.. الهلال لا يفوز في آسيا

واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام ضيفه الريان القطري 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالرياض، في المرحلة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بهدف رياني مفاجئ وتحديداً بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق لاعبه محسن متولي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد الواكد.

وحاول الهلال ترتيب أورقه والعودة مبكراً الى المباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الارجنتيني ايزيكويل سيروتي أمام المرمى إلا أنه تباطأ في تسديد الكرة ليبعدها المدافع محمد جمعة.

وكثف الهلال هجماته في حين اعتمد الريان على الهجمات المرتدة والتي كاد أن يسجل الهدف الثاني حينما اخترق لاعبه محسن متولي دفاع الهلال وواجه الحارس محمد الواكد وسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر لتعود الى المدافع الرياني محمد جمعة والذي حولها برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأرجنتيني سيروتي لاعب الهلال أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عمر باري الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مدافعه عبدالله الزوري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المغربي أشرف بن شرقي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عمر باري.

وكثف الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني سيروتي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 65 كاد المهاجم البديل مختار فلاتة أن يسجل الهدف الثاني حينما ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عمر باري الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 88 أهدر مدافع الهلال ياسر الشهراني هدفاً محققاً بعد ارتقاءه لعرضية زميله محمد البريك المميزة ليحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر لاعب الريان عبدالرحمن الحرازي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سباستيان سوريا أمام المرمى إلا أنه تباطأ بتسديد الكرة لتجد المدافع علي البليهي الذي أبعدها عن مناطق الخطر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى نقطتين في المركز الأخير وبفارق نقطة عن الريان القطري صاحب المركز الثالث، في حين يتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن العين الإماراتي الثالث.