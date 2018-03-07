آل الشيخ يسدد مستحقات غوتييرز وينقذ الشباب من العقوبة

تكفل تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بدفع مستحقات ألفارو غوتييرز، مدرب الشباب السابق والذي يطالب النادي بالحصول على 4.8 مليون ريال، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة الشباب مهلة حتى يوم 12 مارس الجاري لسداد مستحقات المدرب الأوروغوياني أو خصم 6 نقاط من رصيد الفريق.

وقالت إدارة الشباب في بيان رسمي: تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدفع كامل مبلغ المدرب الأوروغوياني ألفارو وقدره 4 ملايين و766 ألف ريال، ليجنب النادي العقوبة الانضباطية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصم ست نقاط من رصيده بالدوري.

ودرب غوتييرز الشباب بين يوليو وديسمبر 2015، وخاض معه 12 مباراة دورية قبل الاستغناء عن خدماته.