أبو سبعان وملائكة: سنصالح جماهيرنا أمام الفتح

أعرب محمد أبو سبعان، لاعب الفيصلي، عن رضاه بالتعادل السلبي مع الاتفاق، الثلاثاء، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري السعودي، موضحاً أن اللاعبين سيصالحون الجماهير أمام الفتح.

وقال أبوسبعان، في تصريحات عقب المباراة: "بالتأكيد كنا في حاجة للنقاط، ولكن التعادل أفضل من الهزيمة على أي حال".

وأضاف: "نطمح بالفوز في كافة المواجهات المتبقية، وسنصالح جماهيرنا أمام الفتح".

وفي سياق متصل، وصف الحارس مصطفى ملائكة النتيجة بالإيجابية، مشيراً إلى أن الاتفاق يقدم كرة جميلة.

وأضاف: "المباراة كانت ذات تكتيك عالي، وفريقنا كان منظم دفاعياً والقادم أفضل".