التعاون يعلن استمرار غياب مصطفى فتحي

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الجناح المصري مصطفى فتحي لاعب التعاون إصابته بالتهاب في الجزء الخارجي للرباط الجانبي للركبة.

ويحتاج فتحي للخضوع إلى جلسات للعلاج الطبيعي على جهاز خاص لمثل هذه الإصابات، لفترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.



ولم يلعب مصطفى أي مباراة مع التعاون في بطولة الدوري منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بسبب معاناته من الإصابة في الركبة.



وخاض اللاعب المعار من نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الجاري، ثماني مباريات فقط مع التعاون هذا الموسم، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.