الهلال ينهي جولة الذهاب دون فوز للمرة الثالثة في تاريخه

أنهى الهلال جولة الذهاب من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا دون تحقيق أي انتصار للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته الآسيوية، بعدما تعادل في النسخة الحالية مع العين والريان مقابل الخسارة أمام استقلال طهران الإيراني.

ومنذ بدء النسخة الحالية عام 2003، شارك الهلال في جميع النسخ، ما عدا عامي 2005 و2008. ولم ينه الهلال الدور الأول بلا انتصار إلا في نسختي 2012 و2014، والنسخة الحالية.

وفي أول بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة، تعرض الهلال لخسارتين أمام العين والسد فيما حقق الفوز في لقاء واحد أمام الاستقلال الإيراني. وفي نسخة عام 2004، تعادل الهلال في أولى مبارياته أمام الشارقة، وفاز على الشرطة العراقي في لقاءين متتاليين قبل أن يقصى بخماسية من الشارقة الإماراتي.

ولم يشارك الهلال في نسخة عام 2005، إلا أنه في عام 2006، خسر في مباراته الأولى أمام العين، وانتصر أمام الميناء العراقي وماشال الأوزبكي، قبل أن يرد الأخير بالفوز على الهلال، ليعود أزرق العاصمة ويهزم العين ويتعادل مع الميناء. وافتتح الهلال نسخة عام 2007 بتعادل مع الكويت الكويتي قبل أن ينتصر على باختاكور الأوزبكي في لقاءين متتاليين، وينهي دور المجموعات بتعادل مع الكويت.

وفي عام 2009، تعادل الهلال مع صبا قم الإيراني وتعادل بعدها مع باختاكور، قبل أن ينهي التعثرات بانتصارين على الأهلي الإماراتي ذهابا وإيابا، لتليها انتصارات أمام صبا قم وباختاكور.

ولم يتعثر الهلال في مبارياته الأولى في نسخة 2010، فانتصر على السد ومس كرمان الإيراني، قبل أن يتعثر بالتعادل مع الأهلي الإماراتي، وينتصر عليه إيابا، ويتعثر بعدها بتعادل مع السد وخسارة أمام مس كرمان. وبدأ الهلال نسخة 2011 بخسارة على غير العادة أمام سباهان الإيراني، قبل أن يعدل مساره وينتصر لثلاث مباريات متتالية أمام الغرافة والجويرة الإماراتي ذهابا وإيابا، ليتعادل بعدها مع سباهان وينتصر على الغرافة.

وكانت نسخة 2012 هي أولى النسخ التي ينهي فيها الهلال الدوري الأول دون أي انتصار، بعد أن تعادل مع بيرسبوليس والغرافة والشباب، ليعود وينتصر إيابا على الشباب وبيرسبوليس والغرافة. واستهل الهلال مشواره الآسيوي عام 2013 بخسارة أمام العين الإماراتي ليعدل وضعه وهزم الريان قبل أن يعود للخسائر أمام الاستقلال الإيراني، ومن ثم يبدأ تعويضها بانتصارات على الاستقلال والعين والريان.

وتعد نسخة عام 2014 هي ثاني النسخ التي ينهي فيها الهلال الدور الأول دون تحقيق أي انتصار، رغم وصوله دور النهائي لتلك البطولة، فبدأ الهلال مشواره بتعادل مع الأهلي الإماراتي وخسارة من سباهان أصفهان الإيراني وتعادل مع السد، قبل أن يعود في جولة الإياب ويهزم السد، ويتعادل مع الأهلي ويتأهل إلى دور الـ16 بفوز على سباهان.

وفي بطولة، 2015، فاز الهلال على لوكوموتيف في مباراته الأولى قبل أن يخسر من السد ويتعادل مع فولاذ الإيراني مع نهاية الدور الأول، وفي الدور الثاني، انتصر الهلال على الفرق الثلاثة ليصعد إلى الدور القادم. وتعادل الهلال في أولى مبارياته عام 2016، مع باختاكور الأوزبكي، قبل أن ينتصر على الفريق نفسه إيابا، ويتعادل مع الجزيرة الإماراتي ذهابا ليهزمه في جولة الإياب، ويتعرض لخسارته الأولى في البطولة أمام تراكتور الإيراني ويعود في جولة الإياب ويتغلب عليه.

وفي نسخة الموسم الماضي، بدأ الهلال البطولة بتعادل مع بيرسبوليس الإيراني، قبل أن يهزم الريان، ويتعادل مع الوحدة الإماراتي في مباراته الثالثة، ليعود وينتصر على الوحدة والريان إيابا، ويتعادل مع بيرسبوليس.