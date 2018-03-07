حادثة فلاتة والسميري تعيد للذاكرة مشادات الزملاء

تعتبر المشادات بين أفراد الفريق الواحد أمرا طبيعيا في كرة القدم ، تحضر مع الحماس والرغبة بالفوز وتصبح أمرا غير مألوف إذا تجاوزت حدودها وبلغت مرحلة الاشتباك بالأيدي.

لا تبدو حالة عدنان فلاتة قائد الاتحاد البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما مع زميله خالد السميري صاحب العشرين ربيعا هي الحالة الأولى في الملاعب السعودية بل يحفظ التاريخ حالات كثيرة وأشهرها حدثت في الاتحاد أيضا عندما ضرب عبد الله غراب شقيقه خالد بعد أن طرده الحكم بالبطاقة الحمراء لتسببه بخطأ ضد فريقه لصالح الأهلي في الدوري المحلي

واشتبك لاعبا النصر صالح المطلق وناصر المرشد في مواجهة فريقهم أمام الطائي العام 1989 ورغم أن الفريق الأصفر كان متقدماً بهدفين للا شيء إلا أنهما اشتبكا ما اضطر الحكم لطرد المرشد ومنح المطلق بطاقة صفراء

ودفعت تمريرة المصري حسام غالي لمهاجمة زميله البرازيلي إلتون ودفعه داخل الملعب، وفي الموسم الماضي حاول حسن معاذ لاعب الشباب مهاجمة زميله محمد بن يطو قبل أن يوقفه سعود كريري.

في الموسم الماضي حسن معاذ لاعب الشباب وقائده أوقفه زميله سعود كريري من مهاجمة محمد بن يطو والسبب أن بن يطو لم يلعب له الكرة لكن الأمر كان طبيعيا