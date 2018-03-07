عدنان فلاتة: الضغط النفسي سبب حادثة السميري

قدم عدنان فلاته، قائد اتحاد جدة، اعتذاره للجماهير السعودية عامة، عما بدر منه تجاه زميله في الفريق خالد السميري خلال مواجهة التعاون التي خسرها النادي الجداوي بنتيجة كبيرة.

وقال فلاته في حديثه لـ"في المرمى": "أقدم اعتذاري للجمهور عامة، لأننا لم نتعود أن نشاهد مثل هذه المواقف في ملاعبنا، لكن المباراة والضغط النفسي وراء ذلك".

وأضاف: "خالد بمثابة أخوي الصغير، وهذه مشادات طبيعية، وسبب غضبي هو انقطاع الكرة منه وطريقة تعامله، ولم أكن أتمنى ظهوري بهذا الشكل".

وحول مستويات فريقه الاتحاد، أردف: "لم أعتقد أن هنالك أي ناد كالاتحاد يمر بذات الضغوط، ولو حدث لأي ناد لكان وضعه أصعب بكثير، لكن سيشاهدون الاتحاد بشكل مختلف خلال قادم الأيام، وسييرا مدرب كبير أتمنى استمراره مع الفريق".