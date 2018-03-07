كابانانغا يكسر صمود الشباب بهدف متأخر

قاد الكونغولي جونيور كابانانغا مهاجم النصر فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على الشباب 1-صفر بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض ضمن المرحلة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وغابت الفرص المحققة في الشوط الأول بسبب الحذر الدفاعي من قبل الفريقين باستثناء بعض المحاولات للنصر الذي مالت له الأفضلية.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر للاعبه التونسي فرحاني ساسي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الجزائري عبدالمؤمن جابو ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد النصر يسجل هدف السبق بعدما حول مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا كرة عرضية متقنة لزميله الجزائري عبدالمؤمن جابو الذي فشل في تحويلها الى الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه التونسي فرجاني ساسي الذي تلقى تمريرة على قوس منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة ضعيفة لتجد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها.

ورد الشباب بفرصه خطيرة بعدما سدد لاعبه التشيلي سباستيان أوبيلا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه التونسي فرجاني ساسي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة الشبابية.

وعند الدقيقة 83 ترجم الكونغولي جونيور كابانانغا أفضلية فريقه النصر بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد بعدما حول عرضية زميله الجزائري عبدالمؤمن جابو برأسه في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وبقي الشباب على رصيده السابق 29 نقطة في المركز العاشر.