الشباب يفك ارتباطه بكارينيو.. ويكلف القروني

أعلن نادي الشباب، توصله إلى اتفاق للانفصال عن مدربه دانييل كارينيو القادم من أوروغواي يوم الخميس.



وكتب الشباب في حسابه على تويتر أن إدارة النادي اجتمعت صباح الخميس مع كارينيو واتفق الطرفان على فك الارتباط بينهما وقدمت الإدارة شكرها للمدرب على الفترة الماضية.



وأضاف الشباب: "كلفت إدارة النادي المدرب السعودي الكابتن خالد القروني مهمة تدريب الفريق الأول لما تبقى من مباريات هذا الموسم".