العقيل: الشباب يعاني مالياً.. 5 ملايين شهرياً

قدم أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب، شكره لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمه الدائم والمتواصل، مشيرا إلى أن النادي العاصمي مازال يعاني من بعض الالتزامات المالية الكبيرة.

وقال رئيس النادي العاصمي في حديثه لـ"في المرمى": "أقدم شكري لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، على دعمه المستمر للنادي وحل القضايا تفاديا للقرار الانضباطي بحسم النقاط".

وواصل حديثه: "القضايا التي تم حلها تكلفتها بلغت مليوني ريال، وشكوى الهلال هي بقية ما تبقى من عقد سلطان الدعيع".

وزاد العقيل بقوله: "لدينا مجموعة من الالتزامات المالية الكبيرة خارجيا، وسنعتمد على دعم أعضاء الشرف وبقية المدخولات، كذلك تم استقطاب عدة أعضاء شرف للنادي، فيما مصروفات الشباب تبلغ 5 ملايين شهريا".