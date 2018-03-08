رئيس الاتفاق: لم نرصد مكافآت خاصة لمواجهة الهلال

أكد خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، سعي ناديه الشرقي إلى الظفر بنقاط مواجهة ضيفه الهلال متصدر الترتيب، مشيرا إلى أن طموح فريقه خلال موسمه الحالي يكمن في اعتلاء مركز متقدم في سلم الترتيب.

وقال رئيس النادي الشرقي قبل مواجهة الهلال المرتقبة يوم غد الجمعة: "نواجه فريقا قويا متصدرا للترتيب، ونطمح إلى لعب مباراة رائعة تليق باسم الكرة السعودية".

وتابع بقوله: "نرغب بالفوز دائما في كافة المواجهات التي يخوضها الفريق، حصدنا 19 نقطة منذ بداية الدور الثاني، ويعتبر فريقنا الثالث الذي يجمع نقاطا خلال القسم الثاني من المسابقة بعد الأهلي والهلال".

وعن طموحات فريقه، أردف الدبل: "هدفنا خلال الموسم الحالي هو تحقيق مركز متقدم في سلم الترتيب، لم نخسر منذ 7 مواجهات، نريد المواصلة والاستمرار على ذلك بالفوز على الهلال".

وحول الحوافز التي وضعتها الإدارة الاتفاقية للاعبين قبل المواجهة: "لم نرصد مكافآت خاصة لمواجهة الهلال، هي ذاتها التي رصدت قبل مواجهة الفيصلي وفق لائحة النادي المعلنة مسبقا".