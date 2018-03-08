لجنة الانضباط تغرم خربين ودرويش

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق يوم الخميس، تغريم لاعبي الهلال عمر خربين وفيصل درويش، وإداريي القادسية والفيصلي.

وجاء على حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم: إلزام عمر خربين لاعب الهلال بدفع غرامة 20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي، أمام الفيصلي ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإلزام فيصل درويش لاعب الهلال بدفع غرامة 30 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي للمرة الثانية، أمام الفيصلي ضمن الدوري السعودي للمحترفين، إلزام فهد الحميدي مساعد الأمين العام للهلال بدفع غرامة 30 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي للمرة الثانية، أمام الفيصلي ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأكمل البيان: إلزام محمد الرتوعي عضو شرف القادسية بدفع غرامة 20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي، أمام الفيصلي ضمن كأس الملك، وإلزام خالد الجحدلي مدير الاحتراف بالقادسية بدفع غرامة20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي، أمام الفيصلي ضمن كأس الملك، وإلزام مساعد المويس الأمين العام للفيصلي بدفع غرامة 20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي، أمام القادسية ضمن كأس الملك.