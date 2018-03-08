الهلال يواجه الاتفاق للابتعاد بالصدارة

يخوض الهلال اختباراً صعباً في مشواره نحو المحافظة على الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يسعى وصيفه أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه القادسية، في ختام المرحلة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد يبحث الهلال عن فوزٍ يضمن الصدارة بفارق 4 نقاط على الأقل عن وصيفه أهلي جدة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

ويتطلع الهلال الى المحافظة على صدارته لاسيما وأن نتائجه متذبذبه في دوري أبطال آسيا عقب تعادله 1-1 أمام ضيفه الريان يوم الثلاثاء الماضي.

ويدخل الهلال المواجهة برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف. ولن تكون مهمة الهلال سهلة كون مضيفه يقدم مستويات رائعة في المراحل الأخيرة.

وتنفس الأرجنتيني براون مدرب الهلال الصعداء بعد جاهزية مهاجمه السوري عمر خربين الغائب عن الفريق لأكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في مواصلة نتائجه المميزة بقيادة مدربه سعد الشهري، خاصة في السبع مراحل الأخيرة والتي جمع من خلال 15 نقطة. ويدخل الاتفاق المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 30 نقطة وأصبح الفريق يبحث عن مركز آسيوي.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى أهلي جدة الى مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه القادسية. ونجح الأهلي باستعادة توازنه في المرحلة الماضية بعد فوزه الكبير على ضيفه التعاون 5-1 ليواصل تضييق الخناق على الهلال المتصدر.

وفي المقابل يبحث القادسية عن تضميد جراحه ومحاولة إبقاء آماله في البقاء مباشرةً دون خوض ملحق الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الباطن صاحب المركز 11.