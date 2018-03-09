الاتفاق يقهر الهلال والأهلي يقلص الفارق إلى نقطة

فجّر الاتفاق مفاجأةً من العيار الثقيل عقب فوزه على ضيفه المتصدر الهلال 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين قلّص أهلي جدة الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة عقب فوزه الصعب على مضيفه القادسية 1-صفر، في افتتاح المرحلة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام أشعل الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على المتصدر الهلال 2-صفر.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة للفريقين بسبب الحذر الدفاعي لاسيما من قبل الاتفاق.

وفي الشوط الثاني تغير حال الهلال الذي بادر بالهجوم وسنحت له أولى الفرص للاعبه الاوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي تلقى تمريرة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الجزائري رايس مبولحي.

وواصل الهلال هجومه وكاد مدافعه ياسر الشهراني أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الاتفاق وانفرد بالمرمى إلا أن الحارس الجزائري مبولحي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 57 تمكن لاعب الاتفاق محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المصري محمد الشيخ ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً وكاد لاعبه سلمان الفرج أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً ذكية داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مبولحي الذي ابعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 أهدر لاعب الاتفاق محمد السبيعي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود أمام المرمى الخالي إلا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 70 أهدر لاعب الهلال أحمد أشرف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الفنزويلي غليمين ريفاس إلا أنه تباطئ ليبعدها المدافع العراقي أحمد ابراهيم.

ونجح السلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق عند الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب الهلال محمد الشلهوب من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما أكمل تمريرة زميله السوري عمر خربين بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً، وبقي الهلال على رصيده السابق 49 في المركز الأول وبفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر قلّص أهلي جدة الفارق مع المتصدر الهلال إلى نقطة بعد فوزه على القادسية 1-صفر.

‏وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي فرض سيطرته إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في اختراق دفاع القادسية القوي.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وعند الدقيقة 55 نجح مدافعه معتز هوساوي بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله أمير كردي برأسه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وحاول القادسية العودة وكاد لاعبه مازن ابوشرارة أن يسجل هدف التعادل بعد متابعته لكرة عائدة من الحارس محمد العويس ليسدد الكرة إلا أن وجدت اللاعب تيسير الجاسم الذي اعترض طريقها وأبعدها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي الى 48 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، وبقي القادسية على وصيده السابق 22 نقطة في المركز 12.