الرائد يزيد معاناة أحد ويسقطه بثلاثية

جدد الرائد آماله في البقاء بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أحد 3 / 1- خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وسجل أهداف الرائد إديسون تراباي في الدقيقة الخامسة وإسماعيل بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 32 وصالح الشهري في الدقيقة 59، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأحد اداما كيتا في الدقيقة 74.

ورفع الرائد رصيده إلى 20 نقطة ليترك المركز الأخير ويصعد للمركز الثالث عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد أحد عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن عشر الأخير.