النصر يسعى إلى تأكيد تفوقه على اتحاد جدة

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لقمة المرحلة 24 من الدوري السعودي للمحترفين والتي ستجمع اتحاد جدة أمام ضيفه النصر، في حين يسعى الشباب لاستعادة توازنه حينما يستضيف الفيحاء، ويواجه الفيصلي ضيفه الفتح, ويحل الباطن ضيفاً على التعاون.



وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" يبحث النصر عن تأمين المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد.

ويعيش الاتحاد وضعاً فنياً سيئاً في الدوري السعودي للمحترفين بعدما ابتعد الفريق عن نغمة الانتصارات في المراحل الخمس الماضية والتي تعادل فيها سلبياً في ثلاث مواجهات أمام القادسية والأهلي والفتح، وتلقى خسارتين ثقيلتين في المرحلتين السابقتين أمام الشباب بثلاثية نظيفة، وأمام التعاون بنتيجة 5-2.

ولا يزال التشيلي سييرا يعاني كثيراً بغياب مواطنه كارلوس فيلانويفا المصاب، ولذات السبب يغيب الكويتي فهد الأنصاري، بالإضافة إلى المهاجم التونسي أحمد العكايشي الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة وبفارق ثلاث 4 نقاط عن الفيصلي الرابع. وفي المقابل يأمل النصر في مواصلة تخصصه في منافسه بعدما نجح في الفوز في آخر 9 مباريات بينهما في الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في تضميد جراحه عقب فوزه الصعب على ضيفه الشباب 1-صفر يوم الأربعاء الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة 18 لينفرد بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.



وتلقى الكرواتي يورزيتش مدرب النصر ضربةً موجعة بعد تأكد غياب هداف الفريق هذا الموسم بعد تعرضه لاصابة في التدريبات. ويعول يورزيتش كثيراً على مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا الذي نجح بتسجيل 4 أهداف من انضمامه للفريق الشهر الماضي. وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الشباب إلى استعادة توازنه حينما يستضيف الفيحاء.



ويعيش الشباب مرحلة تذبذب فني لاسيما بعد خسارة الفريق في المرحلة الماضية أمام النصر والتي أضعفت في حظوظه بالحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا حيث يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفيصلي الرابع. وسيقود الشباب في هذه المباراة المدرب السعودي خالد القروني والذي كلفته إدارة النادي بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للأوروغوياني دانييل كارينيو الذي أنهت عقده عقب الخسارة من النصر.



وفي المقابل يتطلع الفيحاء لمواصلة انتصاراته وابقاء حظوظه في الحصول على مركز يؤهله لدوري أبطال آسيا في أول مشاركة له في الدوري السعودي للمحترفين.



ويدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الفيصلي الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يخوض الفيصلي اختباراً صعباً حينما يستضيف الفتح المتألق. ويبحث الفيصلي عن تتويج موسمه الناجح بالحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.



ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 34 وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث. وفي المقابل يأمل الفتح في مواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال بعدما جمع الفريق 10 نقاط في المراحل الأربع الماضية والتي حقق فيها ثلاث انتصارات على الشباب والفيحاء والباطن وتعادل أمام اتحاد جدة ليحتل المركز الخامس برصيد 32.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون إلى مواصلة انطلاقته حينما يستضيف الباطن الجريح. ونجح التعاون بتضميد جراحه بعد فوزه الكاسح على مضيفه اتحاد جدة 5-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 31 في المركز السادس. وفي المقابل يسعى الباطن لتضميد جراحه وتحقيق فوز يبعده مؤقتاً عن مراحل الخطر. وتلقى الباطن خسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام القادسية 4-3 وأمام الفتح 5-2 ليبقى في المركز 11 برصيد 24 نقطة.