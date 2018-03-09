كارينيو: قرار إقالتي مفاجأة.. وتأثرت بمواجهة النصر

أكد المدرب الأوروغوياني كارينيو، أن اجتماع الإدارة الشبابية به صباح الخميس، والذي حمل خبر إقالته من تدريب الشباب، لم يستغرق 10 دقائق مع الرئيس أحمد العقيل.

وقال كارينيو في حديثه لـ"في المرمى" بعد ساعات من إقالته: "تفاجأت بقرار إقالتي، ربما الأمر يتعلق ببعض الاستعجال، ولكن هذا هو عالم كرة القدم".

وتابع: "لا أفكر في الماضي، أنا عملت بجد طوال فترة إشرافي على الفريق، الاجتماع لم يستغرق سوى 10 دقائق، لم أتحدث خلاله كثيرا، ولم أبحث للحصول على شرح للقرار، وتقبلته وانتهى الأمر".

وواصل مدرب النصر والشباب السابق: "ليس هنالك شرح لما حدث، هو قرار تم من قبل إدارة النادي بناء على العقد الذي يجمعنا، وكان هنالك حديث سابق عن التجديد لمدة سنتين ولا أعلم ما حدث".

واختتم كارينيو حديثه: "أشكر جميع اللاعبين وأنا ممتن لهم، وكذلك إدارة نادي الشباب وجماهيره".