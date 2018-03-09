كلاتنبيرغ يقيم 12 حالة جدلية في الدوري السعودي

برر الحكم الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرغ بعض قرارات الحكام في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كلاتنبيرغ في فقرته خلال برنامج "في المرمى": أن هدف عبدالفتاح عسيري في التعاون كان صحيحا، وقرار عدم احتساب ركلة جزاء للعرياني أمام الشباب كان صحيحا، وأن ضربة الجزاء غير صحيحة في مباراة الباطن والقادسية، والبطاقة الصفراء التي تلقاها لاعب أحد صحيحة.

وأكمل ضمن فقرته في البرنامج: ضربة جزاء صحيحة للفتح أمام الفيحاء، وضربة جزاء غير صحيحة للفيحاء أمام الفتح كون المدافع كان واضعا ذراعيه خلف ظهره، ضربة حرة للهلال أمام الفيصلي، ولا توجد ضربة جزاء للرائد أمام النصر، ولا ضربة جزاء للفتح أمام الباطن.

واعترف كلاتنبيرغ بخطأه عندما قاد لقاء الباطن والفتح: أخطأت بالقرار في لقاء الفتح والباطن، لوجود ركلة جزاء للفتح، وهناك ركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها للاتفاق أمام الفيصلي، ولم يكن هناك خطأ في هدف الاتفاق أمام الفيصلي.