آل سويلم يعلن انتقال الغنام والمنصور إلى النصر

أعلن سعود آل سويلم عضو شرف النصر اتمام تعاقد النادي مع حمد المنصور وسلطان الغنام لاعبا نادي الفيصلي للانضمام إلى الفريق ابتداء من الموسم القادم.

وكتب آل سويلم على "تويتر":ألف مبروك فوز النصر.. وبهذه المناسبة أزف لجماهير العالمي اتمام التعاقد مع ادارة نادي الفيصلي للاستفادة من اللاعبين سلطان الغنام و حمد المنصور لتدعيم صفوف الفريق من الموسم القادم، وبإذن الله القادم أجمل للنصر.

وشارك الغنام في 19 مباراة دورية مع الفيصلي خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفين، بينما لعب آل منصور 16 مباراة مع خامس الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين.