الشباب والفيحاء يكتفيان بالتعادل السلبي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الشباب بضيفه الفيحاء يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين .



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الشباب رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع كما رفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع.



وتعادل الشباب 6 مرات هذا الموسم مقابل الفوز 8 مرات والخسارة في عشر، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن للفيحاء مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في نفس العدد من المباريات.