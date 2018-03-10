الفتح يزيح الفيصلي من المركز الرابع

قفز فريق الفتح إلى المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين بتغلبه على مضيفه الفيصلي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.



ورفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة، أمام الفيصلي الذي توقف رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.



وسجل هدفي خالد عبد الباقي، لاعب الفيصلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 وسايث ساكالا في الدقيقة 72.



يذكر أن هذا الفوز هو التاسع للفتح هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثامنة للفيصلي هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.