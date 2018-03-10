النصر يواصل تخصصه ويكتفي بثلاثية في مرمى اتحاد جدة

واصل النصر تخصصه في مواجهاته أمام اتحاد جدة بعد فوزه عليه 3-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة.



وكان الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين، وبدأ النصر بهجمة خطيرة لمهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

ورد الاتحاد على هجمة النصر وكاد لاعبه عمار النجار أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز العرياني ليخترق دفاع النصر ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 20 نجح البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر بافتتاح التسجيل لفريقه بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبيد برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

واحتاج الاتحاد الى دقيقتين حتى تمكن مهاجمه عبدالعزيز العرياني من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله فهد الانصاري بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر مهاجم الاتحاد عبدالعزيز العرياني فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عمار النجار ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني فرض النصر سيطرته وبدأ بشن هجومه على الاتحاد ونجح لاعبه الجزائري عبدالمؤمن جابو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي لويناردو لينفرد بمرمى الاتحاد ويراوغ الحارس فواز القرني ويضع الكرة بالشباك.

وعند الدقيقة 55 تمكن المغربي محمد فوزير مهاجم النصر من تسجيل الهدف الثالث، بعدما خطف الكرة من مدافع الاتحاد طارق عبدالله لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس فواز القرني ويسدد الكرة بالشباك.

وحاول الاتحاد تسجيل هدفه الثاني وسنحت له فرصة لمدافعه عدنان فلاتة الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله الكويتي فهد الأنصاري أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 30 نقطة في المركز العاشر.