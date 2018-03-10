جورجي سيلفا يصعق التعاون في الدقائق الأخيرة

قلب فريق الباطن تأخره بهدف أمام مضيفه التعاون إلى فوز بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الباطن بهدف سجله عبد المجيد الرويلي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وتعادل جوناثان بينتس للباطن في الدقيقة 42 قبل أن يسجل جورجي سيلفا هدف الفوز في الدقيقة 82، ليرفع الباطن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد التعاون عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز هو السابع للباطن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة، والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبع.