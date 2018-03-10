عسيري: استقبلنا 11 هدفا بسبب قلة التركيز

عبر أحمد عسيري مدافع اتحاد جدة عن استيائه لاستقبال شباك الفريق 11 هدفا في 3 مباريات، مؤكدا أن قلة التركيز هي السبب الرئيسي للخسائر الأخيرة.

وقال عسيري في مقابلة صحفية عقب المباراة: 11 هدف في 3 مباريات بسبب قلة التركيز منا، لكننا سنعوض بكأس الملك، ومستوانا أمام النصر كان أفضل من مباراة التعاون، الظروف هي الظروف ويجب علينا تحملها، ونتمنى تكاتف الجميع.

ومن جانبه أكد إبراهيم غالب أن المستوى لا يكون هاما في نهاية الموسم بقدر النقاط الثلاث: المستوى في آخر الموسم ليس مهما مقارنة بالنقاط الثلاث، والرطوبة كانت مؤثرة نوعا ما في المباراة، لكننا تجاوزنا ذلك في الشوط الثاني وانتصرنا.