آل الشيخ يتكفل بـ200 مقعد للاعبين القدامى في المونديال

تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعدد 200 مقعد للاعبين القدامى لحضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر حساب جمعية أصدقاء لاعبي القدم التابعة للدولي السابق ماجد عبدالله: تكفل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بـ200 مقعد لمستفيدي جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية لحضور نهائيات كأس العالم 2018.

وعلى حسابه الشخصي في موقع "تويتر" كتب ماجد عبدالله: شكراً تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه المتواصل للجمعية ومستفيديها من زملائي اللاعبين القدامى الذين خدموا الرياضة السعودية حيث تكفل بـ200 مقعد لحضور كأس العالم.