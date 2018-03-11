آل معمر: هدفنا رفع قوة المنافسة في الدوري السعودي

أكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي الجديد، أن هدفه الأساسي رفع قوة المنافسة في الدوري لتعود بالنفع على المسابقة والأندية من كافة الجوانب.

وزكى أعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي آل معمر ليكون رئيساً لها في الحادي عشر من مارس 2018 ولمدة 4 أعوام.

وقال آل معمر لـ"العربية.نت": سعيد بتولي المنصب، وأتمنى أن أقدم كل ما يفيد لخدمة الدوري السعودي، كما أشكر من سبقوني على ما قدموه خلال فترة تواجدهم في الرابطة.

وحول أهدافه أجاب: أحد أهم الأهداف لدي هي رفع مستوى المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين، لأن ذلك سيعود بالنفع على البطولة من النواحي التسويقية. وزاد: رفع مستوى المنافسة في الدوري يعني ذلك زيادة نسب المشاهدة وكذلك رفع القيمة التسويقية من خلال الرعاة والمعلنين.

وواصل: تلك الأهداف لا يمكن لها أن تتحقق دون الأندية لأنها هي الأساس في الرابطة، وبالتالي فإننا سنعمل معاً على تحقيق كل ما سبق ذلك.

وبات آل معمر الرئيس الخامس في تاريخ رابطة دوري المحترفين السعودي منذ تأسيسها قبل 10 أعوام، حيث كان الأمير نواف بن فيصل الرئيس الأول عندما تأسست تحت مسمى "هيئة دوري المحترفين" ومن ثم تولى محمد النويصر المنصب لغاية أواخر 2015 واستلم بعده ياسر المسحل الذي استقال مطلع العام وأخيراً عادل عزت الذي أعلن استقالته من المنصب