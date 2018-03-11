أبو سبعان: يجب أن نصحح أوضاعنا أو سنخسر كل شيء

أعرب محمد أبوسبعان لاعب الفيصلي عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الفتح صفر - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال أبوسبعان في لقاء تلفزيوني عقب نهاية اللقاء: الفتح قدم مستوى متميز من الناحية التكتيكية واستحق تحقيق الفوز، لم نكن في يومنا وفقدنا التركيز طوال أحداث المباراة. ونمر بموقف صعب، كنا في البداية نقدم مردودا مميزا، ولكن إذا استمر الأداء على هذا المنوال فلن نحقق أي شيء، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع الجماهير.

وأضاف: يجب أن نصحح أوضاعنا، حتى لا نخسر كأس الملك، ونفقد مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا، للأسف سنخسر كل شيء.