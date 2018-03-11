خوان براون: الهلال يعاني من ضغط المباريات

شدد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الهلال على أن فريقه يواجه ضغط المباريات في دوري المحترفين السعودي بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا قبل مواجهة الريان يوم الإثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة .

وأوضح براون أن الريان سيلعب بأسلوب مختلف عما كان عليه في الرياض في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1 - 1، مشيراً إلى أن نتيجة مواجهة الإثنين ستحدد ملامح المجموعة إلى حد ما.

ويرى مدرب الهلال أن جميع فرق المجموعة الرابعة مؤهلين لخطف بطاقة التأهل بسبب الفارق النقطي البسيط بينهم.

وأضاف: نواجه ضغط المباريات واللقاءات الحاسمة وسنسعى جاهدين للفوز، وجميع اللاعبين المتواجدين حالياً مع الفريق جاهزين لخوض المواجهة.

واختتم براون تصريحاته موضحاً إنه سيختار التشكيل الأنسب لمواجهة الريان في المران الأخير مساء الأحد.

يذكر أن الهلال يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، التي يحتلها استقلال طهران الإيراني، في حين يتواجد الريان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام العين الإمارتي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.