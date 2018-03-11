رؤساء الروابط في العالم.. صحافي.. معيد ومدير صالة قمار

تسلم مسلي آل معمر الصحافي السابق منصب رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودي يوم الأحد لينضم إلى مجموعة من رؤساء روابط كرة القدم حول العالم الذين بدأوا حياتهم بعيداً عن ملاعب كرة القدم ومكاتبها.

ويأتي رؤساء الرابطات في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والأرجنتين من عدة خلفيات بين صحافة ووكالة دعايات أو حتى كحكم سابق ومدير صالة قمار.

وبدأ آل معمر مسيرته الصحافية في جريدة الاقتصادية أواخر عام 1997، وانتقل بعد ذلك إلى جريدة الرياضي كمدير تحرير، وهو ذات المنصب الذي شغله في صحيفتي عالم الرياضة وشمس، وإضافة إلى ما سبق كتب عموداً صحافياً في صحف الرياضية والشرق الأوسط والحياة.

وفي ألمانيا، يرأس راينهارد راوبال رابطة الدوري الألماني، وهو رجل أعمال سياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الألماني، كما عين وزيرا للعدل في ولاية نورث راين ويستفاليا، وعاصمتها دوسلدورف، وتخرج راوبال كمحامٍ، كما ألقى دروسا عن الرياضة والقانون، وشغل منصب رئيس نادي دورتموند في فترتين مختلفتين.

وفي "ليغ 1"، بطولة الدوري الفرنسي، تعد ناتالي بوي دي لا تور أول امرأة تشغل المنصب، وقد عملت في شركة الاستشارات "بوسارد جيميني"، وأيضا في وكالة الإعلانات والدعايات "باتون.بارتون.دورستين.أوزبورن"، وتخرجت من جامعة إدارة الأعمال الفرنسية "إي إس سي بي" بدرجة ماجستير.

ومن بين جميع الدوريات العالمية، يعد أكثر رؤساء الرابطات شهرة هو الإسباني خافيير تيباس، الذي يحمل شهادة قانون من جامعة سرقسطة، والذي استهل مشواره في كرة القدم عام 1993 كرئيس لنادي ديبورتيفو هويسكا.

ويعد تيباس مفاوضا جيدا بعد أن ساهم في إيجاد مستثمر لنادي باداخوز الإسباني، وفي عام 2001 تم اختياره كنائب لرئيس رابطة الدوري الإسباني، قبل أن يعين ممثلا لمجموعة "جي 30" المعنية بمساعدة أندية الدرجة الأولى والثانية في اتفاقياتها التلفزيونية من عائدات وما إلى ذلك.

وبدأ ريتشارد سكودامور، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي، عمله كصحافي لمدة 10 أعوام قبل الخوض في مجال كرة القدم، ومعظم تلك الفترة الصحفية كانت في "تومسون"، وبدأ كمدير قسم الدعاية، قبل أن يكلف كنائب رئيس، ويكون المعني الأول بكل عمليات الشركة بين إعلانات ومبيعات وتسويق، وإضافة إلى ذلك عمل كحكم كرة قدم في بلاده في الدرجة الخامسة.

وفي الأرجنيتن، يتولى ماريانو إليزوندو منصب رئيس الرابطة للدوري المحلي، وهو اليد اليمنى لرجل الأعمال الأرجنتيني والمقدم الشهير ماريانو تينيللي، ومختص بإدارة الأعمال والتسويق، ويعد استشاريا هاما فقد لعب دورا كبيرا في مفاوضات حقوق التلفزيون للدوري الأرجنتيني. وتخرج ماريانو كمحاسب من جامعة بوينوس أيريس، وعمل كمعيد في جامعة "أرجنتينا دي لا إمبريسا"، قبل أن يعمل في الفريق الاقتصادي لمارتن ريدرادو رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، ويتولى بعدها منصب مدير عام لشركة الإنتاج التابعة لتينيللي "إيديا ديل سور" لـ11 عاما. كما كان المستشار الأول لتينيللي في مفاوضات حقوق البطولات الأرجنتينية التلفزيونية.

وشغل الهولندي أليكس تيلبيكي مدير رابطة الدوري الهولندي منصب مدير صالة قمار شهيرة في العاصمة أمستردام، وتحول بعدها إلى العمل الرياضي، كان مديرا عاما لنادي نيجميغن لـ6 أعوام.

وتخرج ماركو برونيللي بشهادتي ماجستير في المنظمات الرياضية من جامعات سان مارينو وبارما، ومحاضر ومنسق لمشاريع "فيفا".