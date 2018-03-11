كهربا: سأترك اتحاد جدة لأجل الاحتراف في أوروبا

أعلن محمود عبدالمنعم "كهربا، المحترف في صفوف اتحاد جدة، عن رغبته بالرحيل عن الاتحاد، مؤكدا أنه ينوي اللعب في أحد الدوريات الأوروبية بعد الانتهاء من كأس العالم.

وقال كهربا في لقاء تلفزيوني عقب خسارة اتحاد جدة أمام النصر: نعتذر على هذه الهزيمة، ولم نكن موفقين، وكنت على الدكة في لقاء اليوم بسبب إصابتي.

وعن عدم التسجيل والهزائم المتتالية أضاف لاعب الزمالك المعار: قلة التوفيق هي سبب عدم تسجيلي العديد من الأهداف، وضغط الجمهور من بداية الموسم كان كبيرا على اللاعبين.

وكشف كهربا عن نيته اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى: عقدي مع الزمالك وسأعود لهم، وأخطط للعب في أوروبا بعد الانتهاء من كأس العالم.