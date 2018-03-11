مسلي آل معمر رئيساً لرابطة دوري المحترفين

زُكي مسلي آل معمر رئيساً جديداً لرابطة دوري المحترفين السعودي في الدورة الحالية الممتدة لـ4 أعوام بعد استقالة عادل عزت، الرئيس السابق للرابطة.

وقدم آل معمر شكره للرئيس السابق على ما قدمه خلال فترة تواجده في الرابطة بعد استقالة الرئيس السابق ياسر المسحل، كما ثمن مسلي الدعم الذي يقدمه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم على وجه الخصوص.

ويملك آل معمر شهادتي ماجستير في الاتصال التسويقي والقانون الرياضيين، وسبق له العمل في إدارة التسويق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدد من الشركات في مجالي التواصل والتسويق.