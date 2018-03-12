أهلي جدة يواجه الغرافة وعينه على التأهل

يسعى أهلي جدة لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا حينما يستضيف الغرافة القطري، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 4 ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة.

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً في هذه النسخة بعدما حقق فوزين على مضيفه تراكتور الايراني وعلى ضيفه الجزيرة الاماراتي ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن الجزيرة والغرافة.

وويبحث الأهلي عن ثلاث نقاط ستصعد به رسمياً إلى الدور ثمن النهائي مبكراً وقبل نهاية دور المجموعات بمرحلتين، في حين أن فوزه وخسارة أو تعادل الجزيرة أمام تراكتور سيجعله يحجز البطاقة الأولى رسمياً.

ويدخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الأخيرة التي حققها الفريق في الدوري والتي كان آخرها حينما قلّص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة بعد فوزه يوم الجمعة الماضي على القادسية وخسارة الهلال من الاتفاق.

وكان الغرافة قريباً من الخسارة أمام أهلي جدة في المواجهة التي احتضنها ستاد ثاني بن جاسم يوم الثلاثاء الماضي بعد أن سجّل مدافعه الفنزويلي خوسيه فاسيانا هدف التعادل عند الدقيقة 90+1.