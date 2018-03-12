السير ريتشاردز رئيسا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين السير ديفيد ريتشاردز رئيسا تنفيذياً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وسبق أن تولى ريتشاردز (74 عاماً) منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميير ليغ" وعضوية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورئاسة رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة ولجنة كرة القدم في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئاسة نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي.

وحصل ريتشاردز على لقب "سير" في عام 2006 نظير إسهاماته في عالم كرة القدم الإنجليزية.

وسيتولى السير ديفيد رئاسة لجنة مكونة من لؤي السبيعي أمين عام اتحاد القدم السعودي، وتركي العجمة عضو مجلس إدارة الاتحاد ونزيه النصر وركان الحارثي رئيس شركة صلة الرياضية بالإضافة إلى قصي الفواز مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة وعبدالرحمن القضيب وكيل رئيس الهيئة للشؤون الفنية.