الهلال يخسر أمام الريان ويقترب من مغادرة دوري الأبطال

واصل الهلال نتائجه المخيبة للآمال في دوري أبطال آسيا عقب تلقيه الخسارة الثانية أمام الريان القطري 2-1، ليقترب من توديع البطولة مبكراً، في المواجهة التي احتضنها ستاد جاسم بن حمد، في المرحلة الرابعة ضمن مواجهات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وصعّب الهلال مهمته بعد أن دخل في لعبة الحسابات المعقدة بعدما بقي على رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير بفارق 4 نقاط عن الريان المتصدر مؤقتاً برصيد 6 نقاط.

وشهد الشوط الأول سيطرة هلالية بدون خطورة في حين أن الريان اعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً كبيراً على مرمى الحارس العماني علي الحبسي.

وبدأ الهلال هجومه عند الدقيقة 11 بعدما أهدر مهاجمه مختار فلاتة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المغربي أشرف بن شرقي ليواجه المرمى إلا أنه فشل في مراوغة الحارس عمر باري.

وعند الدقيقة 44 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الريان من تسجيل هدف السبق عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.

وفي الشوط الثاني حاول الهلال إعادة المباراة لنقطة التعادل حينما دفع مدربه الأرجنتيني براون بالمهاجم المخضرم ياسر القحطاني بديلاً لمختار فلاتة.

ولم يتغير حال الهلال الذي لنخفض مستواه ولم تسنح له أي فرصة خطيرة تهدد مرمى الريان.

وعند الدقيقة 66 نجح قائد الريان رودريغو تاباتا من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

‏‫وحاول الهلال العودة إلى المباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق ونجح مهاجمه ياسر القحطاني بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المغربي أشرف بن شرقي لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.