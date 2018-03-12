ريبروف: الثقة عادت إلى لاعبي أهلي جدة

يعول سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة على استغلال زيادة الثقة لدى لاعبيه عقب تقليص فارق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال لنقطة واحدة والحضور الجماهيري المتوقع عندما يستضيف الغرافة ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



ويتصدر الأهلي، المنتشي محليا، المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بثلاث نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي وست عن تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب.



وقلص الأهلي فارق الصدارة في الدوري المحلي مع الهلال إلى نقطة واحدة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة بعدما تغلب على القادسية 1-0 وخسر الهلال 2-1 على ملعب الاتفاق يوم الجمعة الماضي.



وقال المدرب الأوكراني في مؤتمر صحفي: نفكر في كل مباراة بشكل منفرد ويجب الاستفادة من جاهزية الفريق والحضور الجماهيري في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن الحسابات الرقمية للتأهل.



وواصل: ننافس على كافة البطولات التي نشارك بها خلال الموسم. اللاعبون بعد المباراة الأخيرة زادت لديهم الثقة وجميع المباريات القادمة حاسمة.



واختتم حديثه قائلاً: نخوض مباراتين في الأسبوع وهذا يؤدي إلى إرهاق اللاعبين لكن

تحقيق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات ينسي الجميع ضغط المباريات في النصف الثاني من الموسم.