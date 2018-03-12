فريح الباطن يغادر إلى ألمانيا للكشف على إصابته

غادر مزيد فريح حارس الباطن وزميله جمال محمد إلى مدينة ميونخ الألمانية لعرض الأول إصابته على طبيب مختص بينما سيجري الثاني عملية جراحية.

وسافر الثنائي إلى ألمانيا رفقة طبيب النادي شهاب صديق، حيث سيعرض مزيد فريح إصابته في مفصل القدم على طبيب مختص لمعرفة ما إذا كان يحتاج تدخلاً جراحياًن أما جمال محمد فسيخضع إلى مشرط الجراح لمعالجة مشكلة في عضلات البطن.

ولم يشارك فريح في مباريات الباطن منذ الخسارة أمام أهلي جدة 5-0، فيما شارك جمال محمد في 6 مباريات مع الفريق خلال مباريات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.