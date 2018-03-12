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"المنشطات" توقف محمد أمان 4 أعوام

المصدر: العربية.نت
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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف محمد أمان مدافع الفتح 4 سنوات بعدما كشف الفحص وجود مادة محظورة في عينته خلال الفحص الذي خضع له أواخر يناير الماضي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أن أمان خضع إلى فحص للمنشطات عقب نهاية مباراة فريقه الفتح أمام الفيحاء في ثمن نهائي كأس الملك يوم 24 فبراير وأثبت ذلك وجود مادة محظورة في عينته، وحضر اللاعب جلسة استماع في السابع من مارس الحالي قبل أن يتنازل عن حقه بفتح العينة "بي".

وقررت اللجنة إيقاف أمان 4 سنوات اعتباراً من يوم 26 فبراير ، على أن يعود إلى التدريبات قبل نهاية إيقافه الممتدة 4 سنوات بشهرين.

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#المنشطات, #محمد أمان, #الفتح

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