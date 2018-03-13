بطل القارة السابق على أعتاب أسوأ أرقامه الآسيوية

أصبح الهلال على أعتاب أسوأ أرقامه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعدما جمع نقطتين من أول 4 مباريات، فيما سيصل إلى النقطة الثامنة في حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين، وهو أقل رصيد يحصل عليه في دور المجموعات وخوض 6 مباريات.

وتبدو آمال الهلال بالتأهل ضعيفة جداً، بعد تلقيه خسارتين وتعادلين، وإذا ما وصل إلى النقطة الثامنة في حال فاز بمباراتيه المتبقيتين فإنه سيبلغ 8 نقاط.

ولم يحصل الهلال على أقل من 9 نقاط في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات الآسيوي، إلا 3 مرات، لكن بعدد مباريات أقل، بخلاف النسخ الأخرى.

وحصل الهلال في مشاركته الأولى عام 2003 على 3 نقاط بعدما فاز وتعادل وخسر، ليحصد العين الإماراتي بطاقة التأهل، وفي النسخة اللاحقة خاض 4 مباريات خرج منها بـ7 نقاط، لكنه حل وصيفاً للشارقة الإماراتي في المجموعة، أما بنسخة 2007 فلعب 4 مباريات خرج منها بثمانِ نقاط.

ولم يتأهل الهلال إلى ربع نهائي نسخة 2006 بعدما حل وصيفاً للعين الإماراتي وحقق حينها 10 نقاط، وفي نسخة 2009 حصد 14 نقطة وتأهل متصدراً لمجموعته قبل المغادرة من دور ثمن النهائي.

وحصل الأزرق على 11 نقطة في دور المجموعات عام 2010 وهي البطولة التي بلغ نصف نهائيها قبل الخسارة ذهاباً وإياباً أمام ذوب آهن الإيراني، وفي العام التالي حصد 13 نقطة وتأهل وصيفاً لسابهان الإيراني.

وقبل مغادرته دور ربع النهائي عام 2012، حصل الهلال على 12 نقطة في دور المجموعات، وهو ذات الرصيد الذي حصده في النسخة اللاحقة.

وجمع الهلاليون 9 نقاط في دور المجموعات بنسخة 2014 وواصلوا حينها طريقهم إلى النهائي، وفي عام 2015 حصلوا على 13 نقطة، وأقل بنقطتين في نسخة 2016، وفي النسخة الماضية جمع 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادل.