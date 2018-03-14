أحمد الشيخ.. يحب الشلهوب وينتظر ميسي في روسيا

أكد أحمد الشيخ مهاجم الاتفاق أنه لم يقدم كل ما لديه مع ناديه بعدما انتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أنه يأمل بالتواجد في قائمة هيكتور كوبر التي ستلعب مونديال روسيا الصيف القادم.

وقال الشيخ لـ"في المرمى": تابعت الدوري السعودي فيما مضى ولم أكن أتخيل اللعب فيه، لكن سارت الأمور بشكل جيد وتم حسم انتقالي إلى صفوف الاتفاق خلال 24 ساعة فقط.

وزاد: لم أقدم كل ما لدي بقميص الاتفاق، لكني أشعر بالتحسن وبدأت بالتأقلم، وأتمنى أن يقودني الاتفاق إلى المشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر.

ويحب الشيخ الأرجنتيني ليونيل ميسي كثيراً، أما عن لاعبه السعودي فيقول: أحب الشلهوب بشكل شخصي، لأنني عرفته عن قرب عندما خاض مباراة ودية في مصر.