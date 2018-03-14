تصويت "في المرمى" يحدد سبب تراجع مستوى الهلال

فتحت خسارة الهلال أمام الاتفاق تساؤلات عديدة حول أسبابها، فبعدما كان الفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي باتت نقطة واحدة تفصل الهلال عن صاحب المركز الثاني.

اكثر من 2000 مصوت اعتبروا أن الغيابات والإصابات العديدة التي ضربت صفوف متصدر ترتيب الدوري، كانت المسبب الحقيقي لما يحدث وهي التي أثرت على مراكز القوى في الفريق وافقدته معظم عناصر تفوقه.

تغيير الإدارة الفنية في صفوف الأزرق حل ثالثا، من حيث الأهمية بالنسبة إلى مصوتي "في المرمى"، الجماهير اعتبرت أن الصدمة لا زالت حاضرة في نفوس لاعبي الأزرق بعد إقالة رامون دياز وتعيين الأرجنتيني خوان بروان بديلا.

اكثر من 27% من المصوتين نسبوا السبب إلى عدم قدرة الفريق تجاوز تبعات خسارته اللقب الآسيوي الموسم الماضي، وصيف بطل آسيا لم يتمكن في 4 مباريات بالمجموعة الرابعة بدوري الأبطال في النسخة الحالية من تحقيق أي فوز ويحتل حاليا المركز الأخير بنقطتين من تعادلين وخسارتين.

أكثر من 7000 مشارك في الاستفتاء لهذا الأسبوع، وجدوا أن انخفاض مستوى اللاعبين وافتقادهم للروح القتالية كان السبب الرئيسي وراء تراجع النتائج.

نتائج التصويت أفرزت حصول عامل الإصابات والغيابات على 14% من الأصوات يليه عامل تغيير الإدارة الفنية في صفوف الأزرق وحصل على نسبة 23% وبفارق 4% عن مؤشر تبعات الخسارة الآسيوية والذي حل في المركز الثاني بحسب رأي المصوتين الذين اعتبروا أن السبب الرئيسي والحقيقي لتراجع الهلال وخسارته هو انخفاض مستوى أداء بعض اللاعبين ونال 36% من مصوتي "في المرمى" على تويتر.