قاسم: أسعى لتكرار "وصفة صعود" 4 أندية مع الوحدة

أكد المدرب التونسي جميل قاسم، إلى أنه يسعى جاهدا إلى إعادة نادي الوحدة إلى دوري الأضواء، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه يمتلك فلسفة خاصة ساعدته في تصعيد أندية عدة إلى دوري المحترفين.

وقال قاسم في حديثه لـ"في المرمى": "ساهمت في تصعيد 4 أندية للممتاز، والسر في ذلك هو نقل الفلسفة الخاصة للاعبين منذ بداية الموسم".

وتابع: "الهدف الأساسي هو العودة إلى دوري الأضواء، الوحدة عانى من بعض التغييرات، وتجاوز ذلك سريعا".

وواصل المدرب التونسي حديثه: "عشت فرحة الصعود مع فرق عدة، وعشت فرحة صعبة مع العروبة والقادسية".