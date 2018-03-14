مدرب القادسية: الهلال سيواجه فريقاً لا يستهان به

أكد بندر باصريح، مدرب نادي القادسية، أن الهلال سيخوض مواجهته المقبلة أمام فريق لا يستهان به أبدا، مشيرا إلى أن النادي الشرقي لا يستحق مركزه الحالي في سلم الترتيب.

وقال المدرب السعودي في حديثه لـ"في المرمى": "الفريق مر بمراحل عدة هذا الموسم، ربما جانبها التوفيق، أنا لست مدرب طوارئ، أشرف على تدريب الأولمبي وملم بأحوال الفريق جيدا، وهذا سبب رئيسي وراء اختياري وتكليفي بالمهمة".

وتابع: "الفريق لا يستأهل تواجده في المركز الحالي، سنسعى جاهدين للتصحيح من المباراة المقبلة، قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي لكننا لم نوفق".

وحول مواجهة الهلال المقبلة أردف: "مباراة الهلال ستكون قوية وأمام منافس وخصم متمرس ومتصدر، لكنه بكل تأكيد سيواجه فريقا لا يستهان به، وسنسعى للفوز عليه بكل تأكيد".